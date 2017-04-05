Середина земли

Середина земли 04.04.2017

05.04.17

— Вырастут политиками. В Чите завершился конкурс предвыборных программ среди школьников и студентов;
— День птиц — в читинском зоопарке пернатых перевели в открытые вольеры.

— Уроки безопасности в Улан-Удэ.Правила поведения в быту и на дороге — могут спасти детскую жизнь.

— “Студент- Солдат». К реализации готов новый спец.проект

— Как потратить меньше? Российские журналисты проверили действие возврата налогов в приграничных городах Китая
— Спасти «улыбающихся ангелов». Еще 4 особи бесперых морских свиней переместили в заповедник китайской провинции Хубэй

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