Середина земли 04.04.2017

Середина земли 04.04.201705.04.17
— Вырастут политиками. В Чите завершился конкурс предвыборных программ среди школьников и студентов;
— День птиц — в читинском зоопарке пернатых перевели в открытые вольеры.
— Уроки безопасности в Улан-Удэ.Правила поведения в быту и на дороге — могут спасти детскую жизнь.
— “Студент- Солдат». К реализации готов новый спец.проект
— Как потратить меньше? Российские журналисты проверили действие возврата налогов в приграничных городах Китая
— Спасти «улыбающихся ангелов». Еще 4 особи бесперых морских свиней переместили в заповедник китайской провинции Хубэй
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.