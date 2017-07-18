Семь человек погибли на пожаре в одном из садоводств Братского района

По словам очевидцев, на звуки пожара внимание обратили не сразу. В этот день город на рукотворном Братском море отмечал профессиональный праздник — день металлурга. Галина, живущая по соседству со сгоревшим домом говорит: сначала подумала, что это салют.

Галина, житель садоводства «Железнодорожник» (г. Братск).

А, думаю, дальше буду спать. Нет, сильно трещит, вышла на крыльцо, мне видно их. Смотрю, пламенем охвачено с заду, от гаража и крыша пошла. я в панику конечно, быстрее, куда звонить.

Пожарных вызвала именно Галина. Соседи пытались погасить пламя, но оно распространялось слишком быстро. На втором этаже дачи очевидцы заметили стоящую девушку, но спастись она даже не пыталась. Накануне в этом доме отдыхали временные жильцы с друзьями — две семьи.

Игорь Кистенев, начальник 8 отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Иркутской области.

В момент прибытия первых пожарных подразделений дачный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При разборке и проливке конструкций сгоревшей дачи, обнаружены останки семи человек, из них трое детей.

Детям было 6, 5 и три года. Как рассказывают соседи, на этой даче нередко отдыхали шумные компании. Но стало ли затянувшееся веселье причиной трагедии, пока неизвестно.

Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области.

Версии, которые рассматриваются, это внесение постороннего источника огня и короткое замыкание электропроводки.

По предварительным данным, компания из четверых молодых людей отдыхала на арендованной даче (две 25-летние женщины и два мужчины 25 и 28 лет) и троих 6-летних детей. В настоящий момент личности погибших установлены.

В Братске планируется проведение заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, где будут предусмотрены дополнительные мероприятия по снижению риска возобновления пожаров. Работа следственных органов и спасателей на месте трагедии продолжается.