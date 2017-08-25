Сейсмоусиление школы долгостроя в Ангарске

Главный долгострой Ангарска теперь должен выдержать 9-балльное землетрясение. Прежняя конструкция не устояла бы и при семи. Для приведения проекта в соответствие требованиям безопасности было принято решение установить в основании школы специальные опоры.

Сергей Локайчук, заместитель руководителя проекта:

«В Ангарске это первое такое здание, а в Иркутской области — второе. Там здание Центробанка, которое в 1998 году поставлено на такие же опоры. А вообще эта технология разработана группой русских инженеров. Один из авторов — небезызвестный изобретатель радио Попов. В конце даже позапрошлого века это изобретено, патент куплен японцами.»

Резино-металлические конструкции, вмонтированные в опоры, будут гасить толчки. Объект может раскачиваться с амплитудой до 20-ти сантиметров, но останется на месте. Максимум, осыпется штукатурка. Одна из особенностей строительства школы в 7а микрорайоне — сейсмо-опоры приходится врезать внутрь уже готового фундамента.

Владимир Боклащук, инженер проекта:

«Вот это по бокам — это выполнены усиления, вновь забетонированы колонны. Потом старая колонна вот здесь выдолбилась. Вся нагрузка будет на эти временные колонны. Теперь мы вставляем сюда одну закладную. Здесь забетонится. Потом поставим сверху закладную и сверху забетоним.»

После того, как все конструкции будут установлены, временные опоры уберут. Работы по сейсмо-усилению фундамента планируют завершить до конца года.

Евгения Власюк