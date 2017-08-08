«Северный Артек» скоро откроется в Братске

Эта вывеска, хоть и приглашает всех в «Северный Артек», но пока здесь только рабочие. В этом году они реконструируют здание спортивной школы. Завершаются работы в холле, в коридорах и раздевалках, будет отремонтирована судейская, выход на стадион и крыльцо, где сейчас делают пандус.

Эдуард Суров, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Здание у нас 1979 года, ветхое, стены рушатся кое-где, нет внутренней отделки, старая канализация. То есть у нас задача привести его в нормальное состояние, которое отвечает всем требованиям. Стадион будет перепрофилирован на зимние виды спорта. Это лыжный стадион. Зимой будем делать стартовую поляну.

К восстановлению спортивного объекта подключаются спонсоры. Из нескольких фондов выделено почти 3 миллиона рублей. Как осваиваются деньги сегодня проверяет комиссия администрации Братска. Руководство объекта отмечает — стали поступать жалобы от жителей и спортсменов, которые не могу попасть на открытую площадку стадиона и парковку на территории объекта, которая вне ремонта всегда открыта для горожан.

Марина Зубакова, заместитель мэра г. Братска по социальным вопросам. Сегодня поставлена задача вплоть до привлечения дополнительных ресурсов, в том числе и кадровых — изменить штатное расписание, и решить проблему, с тем, чтобы доступ к парковочным местам был открыт всегда, чтобы люди имели возможность оставить автомобиль в нормальном охраняемом месте и получить услуги надлежащего качества.

Кроме того для автовладельцев на летнее время продлят работу парковки. Ворота будут закрывать ближе к полуночи. Для всех остальных посетителей стадиона доступ к лыжеролерной трассе и беговым дорожкам был и остается в круглосуточном режиме.