Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами

Иркутская спортсменка Оксана Кошелева, обладательница титула самой сильной женщины Приангарья, твёрдо решила войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об её очередном достижении расскажет Анастасия Цыганкова.

Эти два трамвая пойдут не по маршруту и не своим ходом. Но пассажиры все равно садятся. Общая масса только вагонов 36 тонн. На первый взгляд неподъемный груз, но не для Ольги Кошелевой. Мастер спорта по пауэрлифтингу, она не раз сдвигала с места тяжелую технику – КАМАЗы и даже вертолет. Но это все летом, когда температура воздуха в среднем плюс 20 градусов. Сегодня столбик термометра показывает минус 20.

Для удобства спортсменки к рельсам приварили лестницу. На теле Оксаны закреплены специальные тросы. Перед стартом напутственные слова наставника. В наушниках любимая музыка – она прибавит сил. Можно начинать. Пять метров. Такое расстояние сибирская спортсменка, буквально на своих плечах, тащила два вагона. Мировой рекорд поставлен.

Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу

Что, нормально? Я в шоке просто. Ребра давит. Зря сомневалась. Было немножечко сомнение. Обещали минус 11, а на деле минус 20. Сдвинуть легко, потом тяжело удержать.

Оксана Кошелева входит в пятерку самых сильных женщин страны. Ее имя вписано в Книги рекордов Иркутска и России. Сегодняшний результат – шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсменку поддерживали не только близкие и друзья, но и абсолютно незнакомые люди. После того, как Оксана отдышалась, нашлось много желающих проверить, насколько крепким является рукопожатие такой сильной женщины.

Александра Некрасова, жительница г. Иркутска

Очень приятно, что у нас есть такой спортсмен. Гордость, что она смогла это сделать, что она сдвинула эти два трамвая. Она могла бы и больше сдвинуть, если бы можно было. Она сделала то, что она хотела.

Этот рекорд – подарок самой себе ко дню рождения, 18 января. В ближайшие дни в кругу семьи спортсменка отпразднует два события сразу. А после приступит к тренировкам. Мечта Оксаны Кошелевой – сдвинуть с места самолет и корабль.