Свободный вход в художественный музей

Свободный вход в художественный музей30.12.16
Вход свободный. Иркутский областной художественный музей открывает свои двери для всех желающих в новогодние каникулы. Для посещения галереи скульптуры и галереи Сибирского искусства не нужно будет покупать билет. Со 2 по 8 января филиалы будут работать с 10 до 18 часов. Экспозиции, которые можно будет увидеть подобраны таким образом, что будут интересны как детям, так и взрослым.
Наталья Сысоева, директор областного художественного музея им. В.П. Сукачева
Сейчас на Карла Маркса находятся две замечательные персональные выставки: члена Иркутского союза художников Валерия Васильевича Чевелева, вторая выставка — уникальной художницы из Улан-Удэ Аллы Цыбиковой. В Галереи Скульптуры Вы сможете увидеть постоянную экспозицию современной скульптуры, графики и жемчужину этой экспозиции – это «Ювелирная кладовая».
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