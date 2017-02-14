Сатира повсюду на выставке Владимира Дейкуна
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Сатира повсюду на выставке Владимира Дейкуна

14.02.17

Сатира повсюду. В иркутском художественном музее открылась выставка работ художника Владимира Дейкуна. Самого автора нет в живых, он умер в 2016 году, но его друзья и коллеги при создании выставки постарались сохранить уникальный ироничный стиль Владимира Дейкуна. В экспозиции представлено 120 работ, выполненных в совершенно разных направлениях.

Тамара Драница, искусствовед

На центральной стенке — живопись, затем мы видим скульптуру, мы видим пространственные объекты, плакаты, книжная графика, своеобразные лозунги. Все отмечают удивительную остроту и очень такой тонкий-тонкий интеллигентный юмор.

В большой коллекции работ, созданных иркутским художником, особое место занимают праздничные плакаты. Они посвящены Новому году, Дню святого Валентина, Дню защитников отечества и Всемирному женскому дню.

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