Сатира повсюду на выставке Владимира Дейкуна

Сатира повсюду. В иркутском художественном музее открылась выставка работ художника Владимира Дейкуна. Самого автора нет в живых, он умер в 2016 году, но его друзья и коллеги при создании выставки постарались сохранить уникальный ироничный стиль Владимира Дейкуна. В экспозиции представлено 120 работ, выполненных в совершенно разных направлениях.

Тамара Драница, искусствовед

На центральной стенке — живопись, затем мы видим скульптуру, мы видим пространственные объекты, плакаты, книжная графика, своеобразные лозунги. Все отмечают удивительную остроту и очень такой тонкий-тонкий интеллигентный юмор.

В большой коллекции работ, созданных иркутским художником, особое место занимают праздничные плакаты. Они посвящены Новому году, Дню святого Валентина, Дню защитников отечества и Всемирному женскому дню.