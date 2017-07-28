Самый современный лайнер на рейсе Москва-Иркутск

Завод компании «Airbus» в Тулузе. Здесь собирают экземпляр модели A320neo — одного из самых современных лайнеров в семействе. Завершающий этап — ливрея ярко-зеленого цвета, тоже в новом, лаконичном дизайне. Самолет пополнит авиапарк компании «S7». Он станет первым — и пока единственным в стране.

Андрей Макеев, заместитель генерального представителя в Восточном регионе авиакомпании «S7 Airlines».

Сама аббревиатура НЕО расшифровывается по первым буквам — New Engine Option, самые новые, самые современные двигатели и полностью новые шарклеты — это законцовки крыла, которые снижают сопротивление воздушного потока и тем самым позволяют экономить топливо. В данной конфигурации воздушное судно экономит до 15% топлива, что позволяет увеличить дальность полета на 950 км и увеличить коммерческую загрузку на две тонны.

Больше того — это самый малошумный самолет среди лайнеров такого класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований, а площадь звукового следа на взлете на 50 процентов меньше, чем у самолета предыдущего поколения. Салон самолета – самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию, самые вместительные багажные полки и больше места под креслами для размещения ручной клади. Новый лайнер «S7 Airlines» рассчитан на перевозку 8 человек в бизнес-классе и 158 – в экономическом. Первые пассажиры преимущества самолета уже оценили — первый коммерческий рейс прошел по маршруту Москва-Иркутск. Лайнер прибыл в областной центр в пять часов утра.

Евгений Еловский, начальник производственно-диспетчерской службы международного аэропорта «Иркутск».

А320neo авиакомпании «Сибирь» первый рейс выполнил по маршруту Домодедово-Иркутск. Он прилетел к нам по расписанию, особенностей по обслуживанию самолета не было. Мы допущены к приему этих воздушных судов, все прошло в штатном режиме. У нас никаких проблем не возникало. Полоса, персонал, техника готова, так что у нас никаких трудностей не возникло.

Уже скоро Airbus A320neo станет частым гостем в Иркутском аэропорту. В планах авиакомпании «Сибирь» приобрести еще несколько таких лайнеров.