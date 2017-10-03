Россия получила на фестивале «Рыбий глаз» приз за лучшую анимацию

В Японии прошел финал 15 международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз». Церемония награждения победителей и призеров состоялась в японском городе Мияконодзё.

Именно там, для того чтобы подвести итоги фестиваля, собрались делегации всех пяти стран-участников: России, Японии, Кореи, Китая и Монголии. Российскую сторону представляла делегация от иркутской телекомпании «Аист».

В этом году Россия получила первый приз в номинации «Анимация». Автор мультфильма «Про дедушку, который не умер рассказывать сказки» (по мотивам Дж. Родари) Анна Вегера, студия ЮЛА, город Луганск. Работа победителя — https://www.youtube.com/watch?v=OkSkIbcoVJA&list=PLspWKMTMjrrxriUmxEp7P_g4NiClIkkhW&index=19

Сергей Бурзаев, режиссер новостей «СЕЙ ЧАС» телекомпании АИСТ, член жюри международого финала фестиваля

Многие работы были сделаны почти на профессиональном уровне. В Монголии фильмы, например, очень хорошие были, а у нас — сильная анимация. На мой взгляд, очень хорошего качества работа нашего победителя «Про дедушку, который не умер рассказывать сказки», и, что главное, идея у него интересная. Мне еще очень понравился монгольский фильм, которы был заявлен на Гран При, очень серьезная драма с идеей, про двух друзей, про отношения, но победила в Гран При корейская анимация, тоже высокого уровня. В номинации «Синема» у России был хороший фильм, достаточно профессиональный, хотя актеры в нем были подростки, в номинации «Природа» фильм у нас был очень технологичный, снятый на GO PRO, и по технике он не уступал другим странам.

Для справки:

Международный фестиваль любительских фильмов «Рыбий глаз» — проект иркутской телекомпании АИСТ. Проводится уже 17 лет. Каждый год международный финал конкурса проходит каждый год в разной стране.