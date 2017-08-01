Росгвардия задержала подозреваемого в разбойном нападении

Жительница Иркутска помогла задержать подозреваемого в разбойном нападении. Она увидела, как из здания микрокредитной компании, расположенной на улице Волжской, выбегает молодой человек с оружием в руках, после чего незамедлительно сообщила в полицию,ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам Росгвардии и полиции. Бдительная женщина оказалась супругой сотрудника вневедомственной охраны. Она устроила слежку за подозрительным мужчиной, который вскоре скрылся в подъезде одного из домов по улице Карла Либкнехта.

Ольга Свириова, жительница г. Иркутска.

Проследовала за ним сквозь дворы улицы Донская, на протяжении пути пока до дома он шел, раза три вытаскивал свой пистолет, и детям показывал, направлял в детей. Антон Копытов, старший сержант ОВО управления Росгвардии по Иркутской области.

То есть описание нам сразу прислали, полностью ориентировку по преступнику, все его приметы, мы начали проходить вместе с сержантом Семёном Сенотрусовым по квартирам, делать опрос жильцов. Дошли до квартиры 32, нам открыла бабушка, сказала, что ни с кем не проживает, живет одна. Мы услышали, как молодой человек передвигается и он вышел.

Увидев представителей правоохранительных органов, мужчина попытался захлопнуть дверь, однако, был задержан.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По имеющейся информации злоумышленник, угрожая работнику офиса пистолетом, похитил из кассы все денежные средства.