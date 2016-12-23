Роддом в Усолье отремонтируют

Родильный дом в Усолье-Сибирском ждет обновление. В здании проведут капитальный ремонт. Он начнется в 2017 году. Это будет первый ремонт за сорок лет. Сегодня в медучреждении побывали депутаты Законодательного собрания Приангарья и увидели — в каких условиях сейчас принимают пациентов.

По этим вентиляционным трубкам в легкие новорожденного поставляется кислород. Ответственность за это на врачах — неонатологах и на этом наркозно-дыхательном аппарате. Это одно из последних приобретений усольского роддома. Стоимость — более 2 миллионов рублей. Деньги выделялись по областной программе. Без современного оборудования в отделении новорожденных не обойтись, считает заведующая Светлана Рустамова.

Светлана Рустамова, зав. отделением новорожденных акушерского стационара

Мы принимаем новорожденных, выхаживаем с 34 недель. Экстренно — это с экстремальной низкой массой тела. В последний раз в декабре у нас прошло очень много детей с экстремальной низкой массой тела. То есть, поэтому дети провели на искусственной вентиляции легких.

Раньше в этом отделении наблюдались женщины с гинекологическими заболеваниями. Но на ближайший год отделение перепрофилировали. Теперь в этих стенах будут принимать роды, выхаживать новорожденных. Причина — ремонт основного здания родильного дома. Решение о выделении денег было принято на сессии Законодательного собрания. Результат освоения этих средств сегодня оценивает делегация из Иркутска. В ее составе депутаты областного парламента и представители министерства здравоохранения.

Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области

Те денежные средства в размере 12 с половиной миллионов рублей, которые были выделены на июньском уточнение Законодательным собрании, в полном объеме освоены. Кроме того, на экономию в два миллиона рублей проведены дополнительные ремонтные работы, что позволило нам создать все условия: оборудовать палаты, оснастить родительный зал.

Так основное здание усольского роддома выглядит сейчас. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки — с 70-х годов. На работы направлено более 100 миллионов рублей. Это решение депутаты приняли на декабрьской сессии.

Наталья Мельникова, главный врач

2017 год — это год капитального ремонта родильного дома, основного здания. И следующий этап — его оснащение и запуск в полноценную эксплуатацию. Сюда возвращается гинекологическое отделение, которое здесь и было и в настоящее время переехало на базу женской консультации.

Уже на встрече с медработниками вице-спикер областного парламента Андрей Лабыгин делится мнением: территория опережающего развития, которая создается в Усолье-Сибирском, невозможна без учета социальной сферы жизни.

Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области

Как мы можем делать территорию опережающего развития, когда у нас здесь современного роддома нет? Когда люди не будут увязывать будущее с тем, где буду рождаться их дети. Это неправильно. Поэтому это маленький кирпичик в основание того, что мы здесь перестраиваем, что мы хотим сделать, чтобы территория Усолья и Усольского района была на самом деле территорией опережающего развития. Наш вклад — это роддом.

Ремонт Усольского роддома стартует в начале 2017 года. Депутаты намерены пристально следить за тем, как ведутся работы на социально-важном объекте.