Роддом в Усолье открылся после ремонта

Первых пациенток после ремонта принял Усольский роддом. Он начал работу в специально подготовленном резервном здании отделения гинекологии. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Теперь роженицам нет необходимости уезжать из своего города в Ангарск или Иркутск. За сутки в новом здании родилось пять детей, первой на свет появилась девочка. Напомним, на ремонт отделения гинекологии из областного бюджета было выделено 12 млн. рублей. Капитальный ремонт основного здания Усольского родильного дома планируется завершить до конца 2017 года.