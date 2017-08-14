Репортаж из «автозака»: как и за что журналисты попали в заключение?

Так выглядели автомобили для перевозки заключенных или «автозаки» в эпоху Российской империи. В них могли перевозить до 8 человек. Они сохранились лишь на кадрах хроники. Сегодня вместимость спецмашин до 50 человек, при этом в каждой по несколько камер, включая одиночные и так называемые «стаканы» для особо опасных. В наше время у службы конвоирования Иркутской области автопарк из 17 автомобилей на базе моделей ГАЗ и КАМАЗ. За год они перевозят до 50 тысяч заключенных.

Вмещает 15 человек, имеется большая камера, и пять маленьких камер.

ГАЗ Валдай — одна из самых вместительных спецмашин. Здесь больше отдельных камер, так удобней перевозить заключенных с разным режимом. Транспорт службы конвоирования предназначен для перевозок по городу — между колониями и чаще всего до железнодорожного конвоя.

Анастасия Москвитина, корреспондент новостей «Сей Час».

Прошло уже 109 лет с тех пор, как в России появились первый «автозаки». Современные оснащены всем необходимым — здесь есть освещение камеры, а также вентиляция, но самое главное отличие современных «автозаков» от машин Российской империи в том, что здесь есть несколько мелких и одиночных камер, которые позволяют разграничить заключенных по режиму, например, перевозить убийц отдельно от мошенников.

Здесь нельзя курить и нецензурно выражаться, заключенным даже запрещается перевозить с собой карты и литературу по служебному собаководству. Спрятать ничего не получится. Спецтрансопрт с усиленной обшивкой оборудован видеокамерами и системой навигациии. У каждой машины — свое предназначение. Так, например, в службе есть своя скорая — два автомобиля предназначены для перевозки больных, со всем необходимым медицинским оснащением.

Прокатиться же нашей съемочной группе предложили в самом большом «автозаке». Этот КАМАЗ вмещает до 32 человек. Такая машина перевозит заключенных на дальние расстояния области — чаще всего в Бозой или Усть-Кут. Вместе с преступным контингентом едут 4 человека конвоя. В их работе важна специальная подготовка.

Боевым пистолетом Макарова в мишень на расстоянии 25 метров — так каждый день проходят тренировки в тире. Помимо этого каждый конвоир должен уметь обращаться с таким оборудованием — после каждой поездки он дезинфицирует «автозак», ведь в машине могли ехать больные туберкулезом. Но,пожалуй, самая главная подготовка — психологическая.

Сергей Котецкий, начальник караула управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской.

Работа сложная, выматывает эмоционально. Буянят они у нас периодически, но мы стараемся не допускать этого, всякими возможными способами, успокаиваем их.

Грубят, или как говорят конвоиры, пытаются сломать, однако, это максимум что могут себе позволить заключенные.

Владимир Омаров, начальник управления по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области.

Наша служба должна быть организована так, и считаю, что так организована, чтобы обезопасить гражданское население от особо опасных изолированных от общества и заключенных под стражу. Ухищрений для совершения побега достаточно, но мы должны из знать, распознавать и делать так, чтоб у осужденных не было шанса для побега или совершения других противоправных действий.

Служба конвоирования в Иркутске расположилась в историческом месте памятника военный архитектуры. В свой профессиональный праздник, их рабочий день ничем не отличается от обычного. Сегодня утром отсюда отправили железнодорожный караул до Хабаровска.