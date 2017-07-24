Ремонт дорог в Иркутске под личным контролем мэра

Улица Ширямова. Здесь работы уже практически завершены. Однако, на качество полотна поступило около сорока жалоб от иркутян. На стыке участков ремонта жесткость почувствовал и сам мэр Иркутска. А сегодня вместе с общественниками он проверил, как идет работа по устранению жалоб.

Дмитрий Бердников, мэр, г. Иркутска. Я как автолюбитель говорю, я вчера ехал здесь, и тоже на стыке, есть такие жесткие стыки. Можно поправить? Я так понимаю, замечания тоже были. Лично у мня был вопрос по стыку, там где-то в той стороне. Стык надо поправить и волнистость. И я так понимаю, на этом участке у нас больше ничего. И потом посмотрим.

Подрядчики объясняют жесткость стыка техзаданием проекта: при однослойном асфальтовом покрытии избежать недочета сложно. Тем не менее, дорожники идут навстречу горожанам. Все замечания планируют устранить до конца июля. А на улице Советской ремонт будет продолжаться, согласно проекту, до 10 августа. Эти работы обошлись бюджету почти в 50 миллионов рублей – укладка асфальта, оборудование тротуаров. Кроме того, на спусках с пешеходных дорожек заново зальют бетон и сделают перила. Масштабная реконструкция идет на Маратовской развязке – уже скоро здесь будет готова 4-полосная дорога.

Михаил Чайковский, директор МУП «ИркутскАвтодор».

Там были глобальные проекты, но сейчас нет в бюджете таких денег, и мы решили пойти по оптимальной схеме, и удлинили просто вот эту петлю, которая пойдет из Рабочего. Люди будут поворачивать направо, где мы стояли будет удлиненная петля, то есть не будет пересечения полос. Когда они будут возвращаться с Баррикад, там будет четыре полосы, не две, а четыре. И они будут спокойно расходиться.

После того, как ремонт полностью будет завершен, по Маратовскому кольцу будет ходить только общественный транспорт. Односторонним движением ограничатся на Покровской развязке. Здесь почти завершен четвертый этап масштабной реконструкции: на улицу Сурнова будет вести отдельная дорога. Ее планируют открыть для движения 1 августа. Пока работы идут на соседнем участке, автомобили смогут ездить в обе стороны. А с 1 ноября развязка будет готова полностью, и правила изменятся.

Дмитрий Бердников, мэр, г. Иркутска.

Четвертая очередь покровской развязки – здесь идет реконструкция, именно реконструкция и строительство нового дорожного полотна. Здесь более серьезные работы, но тоже очень важные для жителей, которые все ждут. Это заключительная часть, еще раз повторюсь. Покровской развязки, которая позволит окончательно здесь упорядочить движение.

За ходом работы на всех объектах дорожного строительства наблюдают общественники. Так, некоторые недочеты уже были устранены. Также подрядчики теперь отслеживают и жалобы горожан – не только по телефонам, но и в социальных сетях.

Денис Гук, общественный деятель. С момента подачи претензии тех людей, которые были недовольны работами, прошло не больше двух недель. За две недели все исправлено. Это первое. И второе: есть еще даже более быстрые моменты реагирования. Около автовокзала был тротуар, который был весьма узким и проходил через дерево, сфотографировали, выложили в социальную сеть. По-моему, через два дня уже все переделали, тротуар расширили.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что такое взаимодействие приносит свои плоды. Кроме того, сами подрядчики прислушиваются к мнению горожан. Если в прошлом году это был своего рода эксперимент, то сейчас – уже отлаженная работа.