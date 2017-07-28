Ремонт во благо пациентов

Обшарпанные стены и потертый линолеум совсем скоро навсегда исчезнут из коридоров второй городской поликлиники Усть-Илимска. Сейчас здесь идет масштабный ремонт. Так, в здании уже заменили часть окон, в ближайшее время установят и новые двери. Кроме того, в больнице появились «умные» приобретения — автоматические смесители и светодиодные лампы в каждом процедурном кабинете. Это оборудование закупили в рамках программы энергоэффективности. Ежегодно потребление воды и электричества должно снижаться на 3%.

Если вот поднесешь руку, они реагируют на тепло руки, руку убрал. Все, вода не льется. Татьяна Шишмарева, медицинская сестра городской поликлиники № 2 г. Усть-Илимска.

Ну, во-первых, светильники, конечно – это яркий свет, для нашей работы — это очень важно. Это конечно, бесконтактные вот эти смесители. Очень удобно, мы ничего не трогаем, не касаемся, помыл руки, вытер.

Все работы проводят в вечернее время, порой, до пяти часов утра. А пациенты замечают только результат.

Люди все равно приходят в больницы, сидишь в очередях, общаешься, кого-то встретил, конечно, приятно в красивом помещении сидеть, где сделан ремонт и все аккуратно и чисто. Поликлиника должна быть аккуратной. Само собой, предполагает это.

Для удобства маломобильных пациентов оборудовали туалет с пандусом. Сейчас работы завершаются на втором и пятом этажах здания. В планах уже на следующий год — отремонтировать оставшиеся два этажа и провести капитальные работы по модернизации внутренних сетей.

Елена Терехова, начальник хозяйственного отдела городской поликлиники № 2 г. Усть-Илимска. На будущий год мы планируем заменить пожарную сигнализацию в здании поликлиники, уже сметы и проект все сделано, мы планируем и мечтаем, чтобы у нас заменили магистрали сантехнические в подвале. Тоже уже проекты и сметы согласованы в экспертизе. Но это процентов 20. Ну еще у нас остался 4-й и 1-й этаж, это тоже мы планируем на будущий год.

Вопрос реализации этих планов упирается в финансирование — все работы поликлиника выполняет за свой счет — в этом году на ремонт выделили почти два с половиной миллиона рублей.