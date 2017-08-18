Реконструкция Сталинградской битвы

Станция Слюдянка. Здесь идут съемки фильма «321-й Сибирской». Этот мраморный вокзал, построенный в 1905 году, с тех пор остался неизменным и помнит, как во времена Великой Отечественной войны отсюда на фронт уходили дивизии, которые были сформированные в Бурятии, Читинской и Иркутской областях. Сейчас снимают эпизод — как живет слюдянская станция в военные годы. В массовках — местные жители разных возрастов. В одном из эпизодов снимается мэр города. Всего в съемках приняли участие 120 жителей Слюдянки.

Нина Павликова, жительница г. Слюдянка.

Мы очень гордимся тем, что съемки проходят в нашем городе. Тем более дядя погиб в Сталинграде. Поэтому мне даже хочется отдать дань уважения моему родственнику, а так же всем тем, кто принимал участие в сталинградской битве.

Чтобы воссоздать атмосферу того времени, одежду шили на заказ, атрибутику привозили из разных городов. Гримеры работают с каждым актером. Женщинам наносят побольше седины, морщин, мужчинам — раны, но вот скорбь, тревогу и жаление защищать Родину — этого не нарисуешь.

Эржена Тумурова,продюсер художественного фильма «321-я Сибирская».

Я восхищена всеми жителями Слюдянки, что в сердце есть настоящая боль, патриотизм, любовь к родине. Они отработали ну просто отлично. Я так думаю, что как наш режиссер Солбон Лыгденов говорит, это были гениальные актеры.

«321 Сибирская» — фильм о непридуманных подвигах солдат-сибиряков, проявивших свой характер и мужество в переломных сражениях Великой Отечественной. В масштабном проекте участвуют актеры не только из Сибири, но и всей России, Казахстана, Германии, Монголии. Снимаются эпизоды в разных регионах страны, и обязательно с участием простых местных жителей. Теперь после Слюдянки, съемочная группа направится в другой район Приангарья.

Солбон Лыгденов, режиссер художественного фильма «321-я Сибирская».

Дальше переходим в Нукутском районе, Свирске. Надеются, что Иркутская сторона нас поддержит и все съемки пройдут успешно и плодотворно.

Следующий кастинг запланирован в Нукутском районе. Там будут снимать эпизоды сражений на полях боя под Сталинградом.