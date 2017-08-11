Реклама вне закона

Треск фасада, обвал проводов — и без того ветхое здание добивают не временем, а незаконной рекламой. Предписание городской администрации владельцы ломбарда и кондитерской на улице Фурье проигнорировали, и теперь вместо пиара своего заведения — штраф за размещение лже-украшения дома и демонтаж. Желающих сэкономить на афишах в Иркутске достаточно, поэтому рейды по зачистке объявлений идут регулярно. Только в августе планируют ликвидировать 71 рекламный объект.

Сергей Шишмарев, ведущий специалист отдела контроля департамента потребительского рынка комитета экономики администрации г. Иркутска. С начала года было демонтировано 759 конструкций, а также отдельно стоящих — 112. Во втором квартале была проведена большая работа по инвентаризации отдельно стоящих конструкций, по итогам которой было выявлено 404 самостоятельно установленных рекламных конструкций, демонтаж которых будет производится в ближайшее время.

На этом здании из того же Правобережного округа рекламный проспект на окне снимают вручную по кусочкам сотрудники, которых нанял владелец компании — платить неустойку он не захотел. Избежать наказания пытается и владелец первого дома на улице Помяловского в Свердловском округе. Ему на устранение вывесок дали два дня, если обязательство не выполнит — по протоколу придется выплатить штраф — до 50 тысяч рублей. А вот участь расплаты все же настигла собственников банера в Ново-Ленино. На улице Розы Люксембург 203 масштаб демонтажа даже привлек внимание местных жителей: с одного дома сняли рекламу трех организаций.

Кто разрешал? — Я вам говорю: никто не разрешал. — Это самовольничают! — Это самовольничают. -Здесь уже милицию не раз вызывала, лично я, т.к. старшая по дому. — Вот сейчас округ и комитет экономики приняли решение… — У меня есть это письмо, да. — Что мы будем демонтировать полностью всю незаконную рекламу, которая размещена на фасадах жилых домов.

Пара движений отверткой — и полотно летит на землю. Такое крепление клеенчатого банера на панельном доме не просто незаконно, а разрушительно. Под полотном возникает парниковый эффект и грибок, крепление портит межпанельные швы. Чтобы этого избежать, специалисты просят согласовывать размеры и места размещения с комитетом экономики администрации Иркутска. Подробную информацию можно найти в рабочем проекте правил благоустройства города Иркутска.

Татьяна Жичина, председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска.

Хочу показать, какими гвоздями, шурупами крепятся данные рекламные конструкции. Без металлической рамы, это все вкручивается в фасад многоквартирного жилого дома, чем не только облик портится, но и сама конструкция дома.

Бригада рабочих снимает афиши, растяжки и другие печатные материалы не только с жилых домов: зачистке подлежат заборы, опоры освещения, ограждения и деревья. В качестве альтернативы для размещения объявлений горожан предлагается более ста бесплатных информационных стендов на остановках общественного транспорта.