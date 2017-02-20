Паводки становятся реальностью

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с возможным подтоплением двух садоводств. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вода подошла вплотную к дороге, расположенной между Ангарой и садоводством «Ангара-3» — это в районе станции Батарейная. Под угрозу также попадает садоводство «Нептун». В них постоянно проживает 250 человек, из них 37 детей. У населённых пунктов выставлены посты ГИБДД, дежурят полицейские. Жители своими силами возвели защитные дамбы.