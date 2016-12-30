Режим ЧС в Приангарье отменяется

Режим ЧС в Приангарье отменяется30.12.16
В Иркутской области с 31 декабря отменён режим ЧС, действовавший в связи с массовым отравлением иркутян суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров по итогам заседания КЧС. Он отметил – в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в период новогодних каникул в регионе вводится режим повышенной готовности. В Приангарье будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции. Напомним, с 17 декабря от отравления метиловым спиртом пострадали 123 человека, 74 погибли. Почти все они пили «Боярышник». Сегодня в больницах проходят курс лечения 8 человек. Возбуждено уголовное дело. 22 человека задержаны.
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