Видео Главная новость Область Режим ЧС в Приангарье отменяется 30.12.16

В Иркутской области с 31 декабря отменён режим ЧС, действовавший в связи с массовым отравлением иркутян суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров по итогам заседания КЧС. Он отметил – в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в период новогодних каникул в регионе вводится режим повышенной готовности. В Приангарье будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции. Напомним, с 17 декабря от отравления метиловым спиртом пострадали 123 человека, 74 погибли. Почти все они пили «Боярышник». Сегодня в больницах проходят курс лечения 8 человек. Возбуждено уголовное дело. 22 человека задержаны.