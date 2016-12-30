Режим работы медиков и транспорта в каникулы

Режим работы медиков и транспорта в каникулы30.12.16
31 декабря частный общественный транспорт в Иркутске будет ходить до часу ночи. Накануне праздника в рейс выйдет около 1 тысячи коммерческих автобусов, а также 247 единиц муниципального транспорта, который будет работать в будничном режиме — с половины восьмого утра до 23:00. А 1 января троллейбусы и трамваи начнут курсировать по городу с 8:00 утра, автобусы – в 9:00. Экстренную стационарную медицинскую помощь жителям Иркутской области в новогодние праздники будут оказывать круглосуточно. Что касается поликлиник — то с 31 декабря по 6 января врачи принимают пациентов с 8 до 15 часов.
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