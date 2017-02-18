Регион готовится к паводкам
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Регион готовится к паводкам

18.02.17

Подготовка восьми муниципальных районов, наиболее подверженных паводкам, находится на особом контроле. Об этом на заседании Правительства региона сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко. В зону повышенного риска попадает 57 населенных пунктов с прогнозной численностью пострадавшего населения около 17 тыс. человек.

Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области

В бюджете Иркутской области заложено порядка 10 миллионов рублей. В том числе, расходы на использование воздушных судов, проведение гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуацию населения, доставку грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения в районе 7 миллионов рублей. На закупку взрывчатых веществ и обеспечение взрывных работ 2 млн. 800, а также на проведение снегомерных работ 207 тысяч рублей.

Для организации контроля выполнения противопаводковых мероприятий планируется создать восемь межведомственных оперативных групп. Они будут также осуществлять мониторинг паводковой обстановки в Жигаловском, Качугском, Чунском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах.

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