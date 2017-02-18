Регион готовится к паводкам

Регион готовится к паводкам18.02.17
Подготовка восьми муниципальных районов, наиболее подверженных паводкам, находится на особом контроле. Об этом на заседании Правительства региона сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко. В зону повышенного риска попадает 57 населенных пунктов с прогнозной численностью пострадавшего населения около 17 тыс. человек.
Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области
В бюджете Иркутской области заложено порядка 10 миллионов рублей. В том числе, расходы на использование воздушных судов, проведение гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуацию населения, доставку грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения в районе 7 миллионов рублей. На закупку взрывчатых веществ и обеспечение взрывных работ 2 млн. 800, а также на проведение снегомерных работ 207 тысяч рублей.
Для организации контроля выполнения противопаводковых мероприятий планируется создать восемь межведомственных оперативных групп. Они будут также осуществлять мониторинг паводковой обстановки в Жигаловском, Качугском, Чунском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах.
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