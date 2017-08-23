Расчет за услуги ЖКХ становится проще

Походы на Фридриха Энгельса 17 для Галины Михалевой теперь в прошлом. Открытие лайт-офиса Иркутскэнергосбыта в Сбербанке на Волжской для пенсионерки стало радостной новостью. Теперь узнать о состоянии платежей за свет, тепло и воду в Октябрьском округе можно без затрат на дорогу.

Галина Михалева, жительница г. Иркутска.

Я живу на этой улице, на конец туда, Волжской. Для меня удобно, потому что я вот лично сейчас пришла снять пенсию. Сниму пенсию — подойду и оплачу. А так я обращалась на улицу Фридриха Энгельса.

Такой формат работы в Иркутске пробуют не впервые, опыт создания консультационных точек уже был. Теперь полноценный аналог офиса ИркутскЭнергоСбыта принимает в общие часы работы отделения Сбербанка.

Ирина Евдокимова, начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения ПАО Сбербанка.

Для нашего города это совершенно новый формат, когда жители города могут прийти в офис банка и получить консультацию по платежам в адрес Иркутскэнергосбыта. Это очень удобно, т.к., получив консультацию, население сможет сразу провести платеж, подключить автоплатежи, и получить наиболее полную, развернутую консультацию специалистов банка.

Отделение на Волжской выбрано не случайно — рядом рынок, крупная транспортная развязка города, большой поток посетителей. В просторном многофункциональном офисе иркуятнам помогают консультанты.

Татьяна Кивацкая, оператор-консультант Иркутскэнергосбыта. К нам обращаются люди всех возрастов, но в большинстве случаев, у нас приходят потребители пожилого возраста. А также, конечно, наше данное окно для молодежи. Т.е. мы предлагаем им зарегистрироваться в личном кабинете. Это очень удобно, легко. Чтобы в дальнейшем передавать показания, оплачивать через кассу, через терминалы, либо через прикрепленную карту.

В лайт-офисе также смогут сделать перерасчет, принять показания счетчиков и ответить на интересующие вопросы. Оценить нововведение иркутяне могут уже сегодня.

Туяна Нимаева, Константин Синицын.