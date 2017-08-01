Раненый олень вышел к людям

Возраст этой кабарги не больше года. Животное, занесённое в Красную книгу привез житель посёлка Кирова под Ангарском. По предположению зоологов раны — от укусов собак. Это первый случай, когда такой таёжный зверь вышел в город нефтехимиков.

Андрей Графеев, начальник Усольского межрайонного отдела службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. Мы приехали, сетью её отловили, повреждения сильные, увезли в ветеринарку, ветеринары посмотрели, антишоковое поставили, обработали её. И вот мы отвезли её к нам во дворец пионеров чтобы у нее была возможность отлежаться. Но долго их держать нельзя, от шока они могут погибнуть.

Ольга Константинова, педагог дополнительного образования дворца творчества детей и молодежи г. Ангарска.

В зоопарк привёз наш охотовед по Ангарскому району кабаргу. Никто её вживую никогда не видел! Это самый маленький олень, живёт в нашей области, и мы всегда рады тому, что у нас есть возможность посмотреть вот этих вот редких животных.

Два дня кабарга провела в зоопарке. Здесь были созданы все условия для того, чтобы животное могло отойти от стресса.

Всё, успокойся, ты у меня красавица же, ты — молодец! Всё, мы тебя сейчас выпускать будем. Всё зажило, всё хорошо! Сейчас мы тебе водички дадим, попоим и повезём тебя выпускать!

Сейчас Андрей Графеев готовит кабаргу к дальней дороге. Есть риск, что животное в неволе может не выжить, поэтому маленького оленя выпустят в лес — охотничьи угодья Ангарского района, недалеко от устья реки Тойсук.

Испытание дорогой зверь выдержал с честью. Тень и прохлада реликтового леса, зелёный мох — как основной корм и редкие виды дикорастущих трав — всё что нужно кабарге, чтобы восстановиться от приключений и вновь почувствовать себя дома.

Материал подготовлен при содействии телекомпании «АКТИС».