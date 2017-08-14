Разделенные дорогой

Новолисиха — поселок разделенный пополам магистралью. После того, как на этом участке Байкальского тракта были установлены разделительные ограждения, путь жителей поселка увеличился в несколько раз. Соседки Светлана и Алевтина рассказывают, теперь чтобы добраться до магазина или остановки, которые находятся на другой стороне населенного пункта, им нужно каждый день преодолевать расстояние больше километра. Подниматься на этот мост, спускаться вниз и обратно. На правой стороне находятся почта, магазины, на левой — только жилые дома.

Алевтина Александрова, жительница п. Новолисиха.

Если раньше поход в магазин занимал 5-7 минут. И я на свой служебный автобус, который останавливается вон там наверху на горе ходила от силы 8-10 минут, то сейчас эти походы занимают дольше времени. А в магазин ходить просто невозможно. То есть удобнее поехать в город и вернуться из города, прошагав более 1 километр. Светлана Буланова, жительница п. Новолисиха.

У нас не все жители находятся с автомобилями. Много пешеходов. Так же у нас есть молодые мамочки, у которых маленькие дети и школьники, которые ездят в школу.

На левой стороне — стоят 20 домов, в которых проживают более 50 человек. Так же рядом находится спортивная база отдыха. Зачастую подростки и взрослые перепрыгивают через ограждения, чтобы сократить себе путь, тем самым подвергая себя опасности. Другие находят дорогу через подземный туннель.

Анатолий Лытин, житель п. Новолисиха.

Пока по туннели прошел, а потом представляете какой круг делать? Тяжеловато. Должен быть предусмотрен какой-то переход или еще что-то. Чтобы раз и можно было на ту сторону попасть. Какое еще может быть решение проблемы?

Жители обращались в дирекцию автомобильных дорог и Ушаковское муниципальное образование с просьбой предусмотреть строительство надземного перехода. Такое возможно. Но строительство сооружения затратно. Поэтому жители должны доказать, что достаточное количество пешеходов нуждаются в переходе. вот только что скрывается за этой формулировкой — неизвестно.

Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства по Иркутской области.

Естественно огромные затраты порядка 20-30 млн, а может быть в связи с тем, что ширина у данной дороги большая, до 80-100 млн рублей. Не будет целесообразным, если 1-2-3 пешехода ходить. А в случае Новолисихи, будет тротуар и будет доходить до путепровода через дорогу. По путепроводу будут перебираться. Просто у жителей удлинится путь. Но ходить они будут безопасно.

Возле установки наземного перехода, светофора или так называемого «лежачего полицейского» есть один нюанс — они снизят скоростной режим участка дороги на Байкальском тракте. Магистраль относится к категории «1Б», которая предполагает скорость движения — до 120 км в час. Решение превратить тракт в первую скоростную трассу региона обоснованно, ведь интенсивность движения на реконструируемых участках летом достигает 25 тысяч автомобилей в сутки.

Сейчас на данном участке идут работы по укладке дорожного покрытия, обустройству, а также устранению крупных недочетов: провалы на мосту через Волчий ключ и в районе больших насыпей. Дорожники вышли на завершающий этап. Обещают, объект будет сдан во время — в начале октября.