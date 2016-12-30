Видео Главная новость Культура Общество Развитие туризма между Приангарьем и Маньчжурией 30.12.16

Впервые за последние пять лет в Иркутской области осенью и зимой зарегистрирован рост турпотока. Важную роль сыграло развитие так называемого событийного туризма в Иркутской области. В 2016 году прошли 68 мероприятий, гостями которых стали иностранные путешественники. Среди них больше всего граждан Китая. Туда, к слову, ездят и иркутяне. Одно из популярных направлений — Маньчжурия.

Самый русский город Китая — так называют Маньчжурию, город, который стоит на границе трех стран — КНР, Монголии и России. Его еще называют окном в Азию. И не случайно. Это самый большой сухопутный пункт пропуска Китая. В 2016-ом его пересекли 450 тысяч российских туристов. Это 27% от всего количества туристов, посетивших Поднебесную. И в Маньчжурии делают все, чтобы россияне чувствовали себя как дома. Для этого китайцы добавили родных русскому сердцу символов.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Одно из прилагательных мест для иркутских туристов – площадь матрешек. Здесь их 200. Самых разных размеров, цветов и форм, но самая главная здесь – вот она матрешка. Ее высота 30 метров. Это будущая гостиница. Она только строится, но уже вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая матрешка в мире.

В следующем году предполагается расширить площадь. А пока можно посетить музей русского искусства.

Сяофан Го, начальник управления туризма г. Маньчжурия (Китай)

Мы создали такую атмосферу, будто весь город выглядит как музей архитектуры России, чтобы сделать Маньчжурию родной для русских. Также все вывески дублируем на двух языках, чтобы гостям было понятно. И почти каждый житель нашего города говорит на русском языке. Чтобы привлекать сюда соседей, мы повышаем качество и увеличиваем ассортимент товара.

Тысячи магазинов переполнены самыми разными товарами: одежда, электроника, сувениры. Упрощенное получение виз, близость к границе, возможность въезда на собственном автомобиле – все это превратило Маньчжурию в настоящий торговый рай для путешественников из Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края.

Вера Галеева, жительница г. Читы

Меня устраивает тем, что недалеко, поездка получается дешевая для меня. Товар нормальный разнообразный. Приветливые люди, есть где отдохнуть, есть что посмотреть. Я уже больше 20 лет езжу. У меня здесь столько друзей китайцев. И я с ними общаюсь. И мне нравится все.

В последние годы благодаря совместным усилиям правительства Маньчжурии и правительства Иркутской области развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах. Упор на культуру и туризм.

Айлянь Сюй, мэр г. Маньчжурия

«Один пояс, один путь» – это наша главная концепция. Основная задача реализация совместных проектов, и главное над чем мы работаем, это строительство экономического пояса нового Шелкового пути, который повлияет, в том числе, на развитие туризма. А это имеет стратегическое значение для наших стран.

По данным агентства по туризму Приангарья наш регион в этом году посетили почти в три раза больше китайских туристов, чем в прошлом. Жительница Маньчжурии Чуньюй Чи приезжала в Иркутскую область, чтобы увидеть густые леса Сибири, каких нет в Китае, и конечно жемчужину планеты.

Чуньюй Чи, жительница г. Маньчжурия

Байкал – очень большой, россияне говорят, Байкал как море. И когда видишь это своими глазами озеро, это звание заслуженное. Байкал очень чистый. Когда стоишь на берегу, можно увидеть дно водоема. И я считаю, у вас хорошо работает программа защиты окружающей среды. Потому что, когда туристы выезжают из Байкала, они с собой забирают мусор.

Также наметилась новая тенденция: шопинг-туры в Иркутск из Китая. Жители Поднебесной считают российские товары экологически чистыми. Поэтому в год экологии – таким объявлен 2017 – интерес со стороны туристов, скорее всего, только возрастёт.