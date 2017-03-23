Рабочая поездка Меняйло

50 тысяч шкурок соболя высшего качества представлено на первом Байкальском Международном пушном аукционе. Товар привезли охотники из Иркутской области, Камчатского и Красноярского краёв, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Площадка работает в Иркутске на базе Байкал бизнес центра. Сегодня её посетили полномочный Представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.