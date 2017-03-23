Видео Главная новость Иркутск Политика

Рабочая поездка Меняйло

23.03.17

50 тысяч шкурок соболя высшего качества представлено на первом Байкальском Международном пушном аукционе. Товар привезли охотники из Иркутской области, Камчатского и Красноярского краёв, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Площадка работает в Иркутске на базе Байкал бизнес центра. Сегодня её посетили полномочный Представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.