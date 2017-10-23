Работа для людей с ограниченными возможностями: что предлагают предприятия Иркутска

Россияне с инвалидностью принадлежат к категории социально незащищенного населения страны. Такие люди, увы, вынуждены испытывать множество неудобств, и львиная их доля связана не так с ограниченными возможностями здоровья, как с препятствиями, возникающими при попытке социализироваться и наравне с другими вести активную общественную жизнь. В данном контексте, сложнее всего инвалидам приходится в вопросах организации труда. Эта сфера хорошо налажена, выверена и подогнана под потребности граждан, не имеющих каких-либо физических ограничений, и, к сожалению, мало адаптирована под нужды людей, у которых таковые имеются.

Взгляд на иркутский рынок труда с позиции соискателя-инвалида

Подготавливая данный материал, редакция АИСТА воспользовалась возможностями крупнейшего в России трудового портала. Анализ онлайн-базы http://irkutsk.trud.com , где в свободном доступе размещены почти 13 тысяч вакансий в Иркутске доказывает, что работа в городе есть в основном только для людей без ограничений здоровья. Всего 11 открытых предложений содержат информацию о том, что предприятие готово взять на работу человека с ограниченными возможностями. Обобщенный список профессий, актуальных для иркутских инвалидов, выглядит следующим образом:

· техник в центр гос. инспекции по маломерным судам (2 группа);

· мастер производственного обучения (обувщик);

· уборщик производственных и служебных помещений;

· менеджер, помощник ИП;

· сотрудник интернет-магазина;

· администратор сайта.

Большая часть таких вакансий размещена от лица индивидуальных предпринимателей или частных фирм. Первые три предложения выдвинуты госпредприятиями. Последние, при условии того, что среднесписочная численность сотрудников учреждения составляет более сотни человек, должны в обязательно порядке принимать на работу людей с инвалидностью. Кроме того, этой категории трудящихся положены различные гарантии и льготы. Федеральное законодательство защищает права инвалидов и регулирует количество квот на их трудоустройство. Но на практике все более прозаично – работодатели не торопятся откликаться на запросы соискателей с ограниченными возможностями, беспокоясь о том, что те не смогут выполнять свои обязанности в должном объеме.

На самом же деле, физически ограниченные люди часто куда более внимательны и ответственны. Им лучше удается справляться с той деятельностью, которая не требует участия нездоровых органов. Например, доказано, что у незрячих людей хорошо развито слуховое и тактильное восприятие – они могут быть хорошими транспортными диспетчерами, музыкальными руководителями, массажистами и т.п.

Советы по трудоустройству

Поиск вакансий через Интернет, на соответствующих порталах, является одним из самых оптимальных для инвалида способов отыскать работу. Во-первых, это экономит силы. Во-вторых, даже не требует посторонней помощи (если, к примеру, инвалидность не связана с органами зрения). В-третьих, позволяет сэкономить время и узнать всю интересующую о должности и компании информацию в один клик. Главное, чтобы соискатель правильно себя преподнес, сделал в резюме акцент на своих достоинствах и умениях, а работодатель сумел это оценить и не принимал во внимание информацию об инвалидности и других особенностях. Таким путем, ежедневно осуществляется немалый процент успешных трудовых сделок – важно не бояться отказа, а просто стараться сохранять уверенность в себе и достигать целей.