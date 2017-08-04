Путин поручил построить дорогу на Ольхоне

Владимир Путин поручил Правительству Иркутской области просчитать стоимость строительства дороги на острове Ольхон. Сегодня в поселке Танхой республики Бурятия прошло совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории. Как отметил глава государства, необходимо продлить действие программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Владимир Путин, президент России.

Задача — обеспечить развитие Байкальской природной территории. Это означает гармоничный баланс между социально-экономическим развитием, интересами и задачей сбережения природы. Это задача, которая во всех цивилизованных странах стоит очень остро. Есть примеры, как это делается и как это решается. Особый статус Байкала вызывает повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они становятся ограничениями, которые на прямую сказываются на качестве жизни людей, на жизни поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит, создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов.