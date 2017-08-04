Путин поручил построить дорогу на Ольхоне

Путин поручил построить дорогу на Ольхоне04.08.17
Владимир Путин поручил Правительству Иркутской области просчитать стоимость строительства дороги на острове Ольхон. Сегодня в поселке Танхой республики Бурятия прошло совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории. Как отметил глава государства, необходимо продлить действие программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
Владимир Путин, президент России.
Задача — обеспечить развитие Байкальской природной территории. Это означает гармоничный баланс между социально-экономическим развитием, интересами и задачей сбережения природы. Это задача, которая во всех цивилизованных странах стоит очень остро. Есть примеры, как это делается и как это решается. Особый статус Байкала вызывает повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они становятся ограничениями, которые на прямую сказываются на качестве жизни людей, на жизни поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит, создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Все наши территории — не только байкальского региона, но и всей страны — заинтересованы в том, чтобы сохранить Байкал в первозданном виде. Байкал — единственный объект мирового наследия, который имеет 4 номинации. такого больше нет. И мы должны принять все меры в части законодательства, в части выделения средств, в части воспитания, которые живут на берегу Байкала и приезжают к нам, потомку что это важная составляющая, которая в предыдущее время не очень осуществлялась.
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