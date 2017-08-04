Путин: в Черемхово может быть создана территория опережающего развития

И ещё одно поручение Владимира Путина. В Черемхово будет создана территория опережающего развития. В Танхое президент России провел личную встречу с мэром шахтерского города Вадимом Семеновым. Как рассказал нашей программе глава муниципалитета, присвоение особого статуса позволит решить экономические проблемы территории.

Вадим Семенов, мэр г. Черемхово.

Я ему рассказал об угольной промышленности. Он задал много вопросов: сколько человек работает, какая добыча, какая марка угля,ороший или плохой уголь. Я сказал: мы являемся моногородом и нам бы очень хотелось получить статус ТОРа. А сейчас, когда я ехал сюда к вам, позвонил минэконом наш. Им пришла команда: Черемхово должен получить статус ТОРа, всем сказали работать в субботу-воскресенье. И минэк Российский также. Потому что президент дал поручение — Черемхово стать ТОРом.

Встреча Владимира Путина и Вадима Семенова длилась 20 минут и в основном проходила за закрытыми дверями. Широкий общественный резонанс вызвал этот снимок, который появился в интернете. На нем глава государства наливает чай руководителю ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Вадим Семенов, мэр г. Черемхово.

Ну налил чай, он нормальный человек. Говорит: будешь чай? У него два термоса: в одном чай, в одном шиповник. говорит: будешь шиповник? я говорю — буду. Президент тоже пил шиповник. Достал, налил. Что, говорит, не пьешь? Пей! Беседа закончилась, я ни глотка не сделал. Говорю: можно глоток сделаю, а то неудобно? Он: да да да. И я глотнул чаю.

По словам мэра Черемхово, с главой государства они обсудили игру нашей сборной по футболу, дзюдо, а также грядущий юбилей города шахтеров, который планируется отпраздновать с размахом. Вадим Семенов пригласил на торжество и Владимира Путина. И рассказал историю о том, как черемховцы до сих пор дорожат поздравительной телеграммой, написанной шахтерам в 1921 году Владимиром Лениным. Глава государства пообещал также не оставить без внимания юбилей города.