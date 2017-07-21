Путешествие от Урала до Байкала в темноте

Неделя пути автостопом, 25 машин и мечта осуществилась. Путешественник из Екатеринбурга, Владимир Васкевич, добрался до Ольхона. К этому дню шел пять лет — с момента, когда впервые на яхте вышел в открытый Байкал. За это время путешественник успел побывать в двадцати странах, порой намеренно используя рискованный способ — автостоп.

Владимир Васкевич, путешественник, г. Екатеринбург. Я выбираю пешие путешествия и автостопные путешествия, потому что в автостопе когда ты едешь с любым водителем, все с удовольствием рассказывают про свой родной край, те страны, которые проезжаешь, края, достопримечательности, поэтому для меня это гораздо ценнее. Байкал, как и пять лет назад, бесподобен, огромен. Вызывает священный трепет, я бы сказал. Чувствуется определенная энергетика, в этом плане я хорошо чувствую. Слишком много туристов, это иногда мешает в плане уединения с природой.

Теперь путешественник в Иркутске. Здесь он намерен провести мастер-класс для таких же, как он. В своем родном городе Владимир помогает людям с ограничением по зрению и незрячим социально адаптироваться. Поэтому еще одна цель поездки на Байкал — показать, что любой человек может путешествовать абсолютно свободно. Главное, найти правильную компанию.

Вера Золотарева, сотрудник областного центра реабилитации инвалидов, г. Екатеринбург.

Это мой первый опыт такого длительного взаимодействия с незрячим человеком. Я не скажу, что я была всевидящим оком Владимира. Конечно, я говорила о каких-то архитектурных особенностях. У меня была повышенная ответственность, потому что это в принципе опасное путешествие автостопом. Жалость и какая-то гиперопека у меня просто пылью дорог выветрилась.



Полученным опытом путешественники поделятся этой осенью в Екатеринбурге. Там пройдет первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. А у Владимира уже есть планы в следующем году посетить Грузию и съездить автостопом по Шелковому пути.