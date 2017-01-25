Прятался с топором под детской горкой

В Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино полицейские раскрыли ограбление торгового павильона еще до того, как в дежурную часть поступил соответствующий звонок. Грабитель выдал себя сам. Заметив патрульно-постовую машину, он бросился бежать и сделал попытку укрыться на игровой площадке. В момент задержания из-под куртки у него выпал топор. При обыске у подозреваемого обнаружился еще и нож, а также 14 сотовых телефонов.

Максим Логиновский, сотрудник ППС г. Иркутска

Примерно в 20:30 при патрулировании следовали по улице Тельмана, около дома 38 был замечен неизвестный нам молодой человек, который при виде патрульного автомобиля начали скрываться и убегать. Догнали его. У него выпал топор. И мы в целях личной безопасности произвели задержание.

По информационным базам полицейские установили, что только что был ограблен павильон на улице Розы Люксембург. По предварительной информации, преступник проник в помещение, разбив витрину, и похитил несколько гаджетов. 45-летний ранее неоднократно судимый местный житель, исходя из большого опыта, понял, что отрицать свою причастность бесполезно. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.