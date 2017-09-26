«Прямая линия» губернатора Иркутской области

Зарплата бюджетников в Иркутской области увеличится с 1 января 2018 года. Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время «Прямой Линии». Глава региона пояснил, по майский указам президента России показатель должен вырасти к 2019 году, но в Иркутской области удастся сделать это на год раньше срока. О других не менее значимых заявлениях — в первом материале программы.