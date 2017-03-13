«Прощание с Матерой» возвращается в репертуар Иркутского драматического театра

«Прощание с Матёрой» снова в репертуаре Иркутского драматического театра. Первый показ пройдёт сегодня на основной сцене. Спектакль ставили по одноимённой повести Валентина Распутина.

В зале только свои — актеры, работники Драматического театра, друзья и знакомые. Они первые кто попрощается с Матерой вместе с героями одноименной повести Валентина Распутина. На сцене идёт генеральный прогон спектакля.

Наталия Королёва, исполнительница роли Дарьи Пинигиной в спектакле «Прощание с Матёрой»

— По нашему берегу, ниже нашей деревни — море. Я еще маленькая была, помню ёё

Дарья Пинигина помнит все. Она выросла в деревне Матёра. Здесь родились и растут её дети. Но доживать свой век придется в городе. по сценарию действие разворачивается в 1960-х годах. Деревне суждено уйти под воду, в связи со строительством Братской ГЭС. Спектакль длится три часа. Всё это время зрители наблюдают, как жители Матёры всеми силами пытаются спасти память, взять её с собой. Но если самовар можно упаковать в чемодн, то вот дома и могилы родных — не заберешь. Главную героиню — Дарью, играет народная артистка России Наталия Королева. Актриса хорошо знакома с образами героев повестей Распутина. В ее репертуаре также роль Анны из «Последнего срока». За неё Наталия Королёва получила театральную премию «Золотой витязь»

Наталия Королёва, исполнительница роли Дарьи Пинигиной в спектакле «Прощание с Матёрой»

— Они очень сильно попадают мне в душу. Очень сильно. Вообще этот автор необычайно попадает мне в душу. Их нельзя сравнивать. Вы знаете, каждую роль начинаешь как будто в первый раз. как будто не было практики. Все как в первый раз.

Постановка приурочена к юбилею Валентина Распутина. 15 марта известному иркутскому писателю исполнилось бы 80 лет. Впервые зритель увидел «Прощание с Матерой» на сцене драматического театра 28 лет назад. Спустя четверть века повесть не теряет своей актуальности.

Геннадий Шапошников, режиссер-постановщик спектакля «Прощание с Матёрой»

Одна из линий про которую вы спрашивали — линия памяти человеческий, родства человеческого , как рода человеческого, это память поколений. Эти корни потеряли. у меня вопрос, как можно построить будущее не имея прошлого. Меня этот вопрос очень тревожит и мне кажется, он есть в спектакле. Есть вопрос, но нет ответа . Театр ответа не дает.

Вещи собраны. Пришло время покидать родную деревню. Но сделать этого герои так и не смогли — они остались на родной земле до последнего вздоха. С помощью игры света и дыма режиссер погружает героев под воду.