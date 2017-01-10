Главная новость Иркутск Прошли проверки торговых точек в Иркутске 10.01.17

В 70 павильонах Иркутска незаконно торговали алкоголем в новогодние каникулы. Об этом сегодня было заявлено на совещании, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Обсуждалось, как город встретил праздники. По информации правоохранительных органов, всего было проверено 220 точек, изъято более тонны спиртосодержащей жидкости. Серьезных происшествий не зарегистрировано. Жилой фонд и социальные объекты города обеспечены теплом и электроэнергией и функционируют в штатном режиме.