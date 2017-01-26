Прошла презентация детского экологического фильма

Они спасли Байкал от гибели. Пусть на экране, но всё же. Девять иркутских школьников снялись в короткометражном детском фильме «Сказ о Воде и Правде». В одном из кинотеатров Иркутска состоялась премьера.

Свободных мест в зале нет. Билеты на эту картину раскупили задолго до премьеры. Перед показом – вступительное слово режиссера и продюсера. Съемочная группа благодарит актеров, для которых работа в этом фильме – дебют. «Сказ о Воде и Правде». Детская сказка о недетских проблемах. Этот фильм особенно актуален сегодня. 2017-й объявлен годом экологии. Авторы поднимают одну из важных проблем Прибайкалья – загрязнение озера Байкал. В игровой форме они рассказывают о том, что необходимо беречь природу. Всего в фильме задействовано 20 актеров. Это студенты театрального училища, молодые артисты драматического театра, и, конечно – они. Главные герои. Дети. Играют самих себя. Имена и фамилии настоящие.

Глеб Булатов, актер фильма «Сказ о воде и правде»

Фильм мне понравился. Он оказался намного лучше, чем я ожидал. Он хорошо получился. Задумка хорошая. Динамичный фильм, нет заморочек. Без чопорности. Он учит добру, дружбе.

Над картиной трудились и взрослые. Продюсер Юлия Вырыханова рассказывает – идея создания фильма пришла после просмотра аналогичных детских лент екатеринбургских коллег. Переняв опыт, Юлия собрала команду, куда вошли иркутские профессионалы в сфере журналистики и театра, а также общественные деятели. В качестве кинорежиссера в фильме дебютировал Заслуженный артист России Евгений Солонинкин. Работа над фильмом шла почти год.

Юлия Варыханова, продюсер фильма «Сказ о воде и правде»

В первую очередь это педагогический проект. Психологический. Проводится большая работа психологов с детьми, что бы они научились мыслить масштабно, позитивно, что бы они приносили в мир добро. Фильм здесь вторичен. По нашей задумке, дети должны играть только положительные роли, отрицательных играют профессионалы.

Станислав Хазагаев, режиссер фильма «Сказ о воде и правде»

Опыт получен, ошибки мы учли. При следующем проекте мы не допустим. Уже есть концепт, сейчас ищем финансирование, будем обновлять команду.

Полная версия фильма – 46 минут. Однако на фестивале будет показан 26-минутный вариант – таковы требования. У создателей же сейчас новая цель – чтобы «Сказ о воде и правде» увидело как можно больше зрителей.