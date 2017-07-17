Прошла первая облегченная тренировка «Байкал-Энергии» после отпуска

Это первая облегченная тренировка Байкал-Энергии после отпуска. Сегодня в планах – пробежка по стадиону «Рекорд» и упражнения в зале. Контролирует процесс новый наставник бело-синих Андрей Пашкин – тренер сборной России. Говорит, у нашей команды большие перспективы – особенно с учетом прихода новых опытных игроков.

Андрей Пашкин, главный тренер команды «Байкал-Энергия».

Вы же знаете, Байкал-Энергия заняла второе место в прошлом сезоне. Будем продолжать стремиться к самым высоким наградам. Ребята молодые, перспективные. Четверых знаю, которые пришли. Как раз такого плана, которые нужны команде Байкал.

На поле не хватает капитана. Максим Гавриленко подвернул ногу и проходит лечение – к команде он присоединится на следующей неделе. Остальные же в отличной физической форме – как, например, Евгений Иванушкин, которые присоединился ко второму этапу прошлого сезона, спустя 13 лет.

Евгений Иванушкин, нападающий команды «Байкал-Энергия».

Вернулся, в душе я не почувствовал вот этого большого перерыва, да, я вернулся как будто в родную команду, вернулся к родным болельщикам, вернулся на тот же стадион. В принципе, все нормально, я доволен. Доволен болельщиками. Приняли меня очень тепло после возвращения, спасибо им огромное, можно сказать, помогли снять какую-то психологическую ответственность, взяли ее на себя.

Впервые в составе команды тренируются новички. Их шестеро. Антон Шевцов пришел из Хабаровского «СКА-Нефтяника». Черно-желтую форму сменил на бело-синюю. Теперь полузащитник будет отстаивать честь иркутян под номером 90.

Антон Шевцов, полузащитник команды «Байкал-Энергия».

Я надеюсь, здесь удастся больше развить свой потенциал, поэтому выбрал «Байкал-Энергию». Все хорошо, с ребятами, в принципе, со всеми познакомился, с кем не был знаком, уже познакомился. Все отлично. Прежде всего, хорошего выступления от команды, только это.

Тренировки на закрытом ледовом корте в Иркутске начнутся 4 августа. А 20 числа «Байкал-Энергия» будет играть на большом льду – в Швеции. Уже известны три спарринг-партнера. Также в планах бело-синих в ближайшее время провести совместную игру с болельщиками.