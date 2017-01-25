Прошел чемпионат области по тайскому боксу

Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по тайскому боксу. Соревнования прошли в Ангарске – впервые за последние семь лет. Откуда приехали соперники, и насколько жёсткой была борьба – смотрите сюжет.

В ход идут кулаки, локти, колени, ступни: тайский бокс не просто так называют «боем восьми конечностей». Несколько секунд, и победитель определен. 11-летний Глеб Загарий из Усть-Кута в этом спорте пятый год. Точно видит перед собой цель – в неё и бьёт.

Глеб Загарий, участник первенства Иркутской области по тайскому боксу

Я хочу стать великим спортсменом, как Фёдор Емельяненко. У него уже семь нокаутов. Я хочу стать таким, как он.

Чемпионат и первенство Иркутской области по тайскому боксу проходят в Ангарске. Этот вид спорта в городе развит, здесь живет и тренируется много действующих чемпионов. Хозяева турнира – самая многочисленная сборная, 30 человек. В соревнованиях, кстати, участвуют 15 девушек.

Екатерина Попова, победительница Первенства мира 2015

Есть девушка. У нас с ней сейчас разница в весе большая: я ушла на категорию ниже, а она выше получается. И крайний раз, когда мы с ней боксировали, я проиграла. А потом, вот недавно, не помню, правда, в каком месяце, в Кемерово были соревнования всероссийские по студентам, и теперь уже я у нее выиграла – забрала своё.

География участников – Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск, Мальта, Бодайбо, Железнодорожник. Турнир отборочный. Победители войдут в сборную Иркутской области, которая в феврале поедет в Красноярск на Кубок России. К настоящему времени известны имена двух бойцов, которые уже завоевали себе путевку на эти старты. Это Екатерина Попова и Антон Ихсанов.