Прошел лыжный переход памяти Афанасия Белобородова

Курсанты Восточно-Сибирского института МВД совершили лыжный переход памяти дважды героя Советского Союза Афанасия Белобородова. После митинга у мемориального комплекса «Вечный Огонь» 28 человек отправились в путь от Иркутска до села Баклаши Шелеховского района. Они преодолели расстояние 25 км. по льду Иркута. Безопасность участников обеспечивали сопровождающие сотрудники института и спасатели. На финише в школе имени Афанасия Белобородова села Баклаши прошла служебно-прикладная эстафета для учеников школ Иркутска и Шелеховского района. По итогам победителю эстафеты вручен кубок, призерам – медали и грамоты.