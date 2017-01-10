Видео Главная новость Область Противопожарные рейды в частном секторе 10.01.17

Два человека погибли, еще 22 были спасены во время пожаров в жилых домах в Иркутском и Братском районе за минувшие сутки. В Приангарье ударили морозы, в частном секторе начали усиленно топить печи и пользоваться отопительными приборами. Какие меры принимаются, чтобы избежать крупных возгораний, расскажет Анастасия Цыганкова.

За хозяев инспекторам отвечает закрытая дверь. Нет, нельзя. Между тем, проверяющие почти уверены – там, внутри, нарушений хватает. Но пока всё, что можно сделать – это оставить памятку, где перечислены элементарные правила пожарной безопасности. Следующий адрес. Старый электросчетчик, отсутствует лист из металла. Он необходим, чтобы защитить деревянный пол, если из печи посыпятся искры. Владельцы об этом знают. Обещают исправиться.

Лариса Серова, жительница г. Иркутска

Нам надо будет положить железку под печку обязательно. Печку мы итак чистим. Побелить, правда, мы ее недавно белили, но еще раз не сложно. Мы линолеум меняли. Муж уехал в командировку, соответственно я этим заниматься не буду. Поэтому ее сейчас не оказалось.

С начала года такие рейды в частном секторе Октябрьского района Иркутска стали ежедневными. Причина – резкое понижение температуры. Сегодня днем столбик термометра в городе опустился до -25. В сильные морозы в неблагоустроенных домах начинают чаще топить печи и согреваться другими доступными и не всегда безопасными способами. Как результат пожары: только за последние сутки в Приангарье в огне погибли два человека.

Елена Уракова, государственный инспектор по пожарному надзору г. Иркутска

В частном секторе обогреваются: теплоемкая печь и обогреватель. Что нужно знать – нельзя допускать накаливание печи, что ведет к возгоранию, и электрообогреватели должны быть заводские. С начала 2017 года в Иркутске произошло 18 пожаров, 12 из которых в жилом секторе.

Следующий дом, на улице Тувинской – в образцовом порядке. Ни одного нарушения. Сделано заземление, помещение отапливается бойлером, все розетки исправны.

Владимир Нагибин, житель г. Иркутска

Кто-то на чем-то экономит. Но не я. Я все делаю долго, мучаюсь. Тяжело в старом доме жить, но я уверен, что если построю, то буду спать спокойно. Я не побегу к соседям с просьбой погреть, потому что дом сгорел.

Столь ответственный подход, по словам инспекторов, встречается нечасто. Это показали результаты более чем двухсот рейдов, проведенных в праздничные дни. Памятки оставлены по всем адресам, дальше позаботиться о своей жизни – и о жизни своих соседей, кстати, должны уже сами владельцы домов.