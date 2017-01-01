Проливные дожди в 2016

Пока не севере Иркутской области боролись с огнём, на юг пришла другая стихия — вода. В августе почти двое суток шел проливной дождь. Реки вышли из берегов и всё поплыло. В прямом смысле. В Хомутово не устоял даже мост. О последствиях наводнения – в нашем сюжете.

Иркутянка Ольга Куликова показывает то, что осталось от ремонта ее дома в Угольном проезде. Он пострадал в августе во время проливных дождей. Вода в подполье поднялась почти на два метра. В результате был уничтожен не только ремонт, но и урожай. Иркутянка полгода своими силами восстанавливала жилье после ЧП.

Из-за проливных дождей пострадали несколько десятков иркутян. Эвакуированных из зоны затопления размещали в школах, санаториях и профилакториях. Среди них многодетная мать Ольга Красикова.

Ольга Красикова, жительница г. Иркутска

Я держалась до последнего. Но когда к нам прибежали соседи с месячным ребенком на руках. Женщина начала рыдать. Я просто села и поняла, что сделать ничего не могу. Я даже чай этой мокрой женщине налить не могу. Меня охватила паника, когда я увидела глаза своего среднего сына. Он вот так стоял и говорил: «Мама, что нам делать, мама мы здесь утонем?».

Проливные дожди в Иркутске шли двое суток. Затоплены улицы Баррикад, Ушаковская, Красноярская, Култукская, Байкальская. Улица Мира в Ново-Ленино превратилась в реку. Топило не только областной центр. В Иркутском районе введен режим ЧС. В результате проливных дождей поднялась река Куда в Хомутово и подмыла опоры моста. После экспертизы комиссия сделала заключение – разрушенный дождями мост не подлежит ремонту. Это значит в селе Куда нужно строить новую переправу. Из берегов вышла Олха в Шелеховском районе. Затопило садоводства и дачный поселок «Энергетик». Все, что было в силах спасти, люди поднимали на крыши домов.

Ксения Мухина, жительница Шелеховского района

Ничего нет, по возможности все подняли наверх. Но машина осталась. Машина пенсионера, с последней пенсии куплена.

Пострадавшим от проливных дождей выплатили компенсации до сорока тысяч рублей. Часть работ по укреплению домов жители успели провести осенью. А весной предстоит восстанавливать огороды.