Прокуратуре — 295 лет

Около ста работников прокуратуры в Иркутской области удостоены наград и знаков отличия различной степени. Церемония, приуроченная к 295-летней годовщине создания надзорного ведомства, прошла на сцене драматического театра. Наиболее отличившимся сотрудникам были вручены награды генерального прокурора России, а также почетные грамоты и благодарности от лица исполнительной и законодательной властей региона.

Игорь Мельников прокурор Иркутской области

Во все времена бесспорно к традициям прокуратуры относились честное и добросовестное исполнение своего профессионального долга, безукоризненная верность закону и присяге, безупречное служение Отечеству и своему народу. С уверенностью могу сказать, что нынешнее поколение работников прокуратуры продолжает и приумножает лучшие традиции своих предшественников.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

За эти 295 лет, конечно, были разные эпохи, были разные времена, но прокуратура это тот скреп государства, необходимый всегда и во все эпохи. С одной стороны прокуратура – это скреп государства, а с другой стороны защитник людей.

После награждения были оглашены итоги работы прокуратуры Иркутской области в 2016 году. Выявлено более 100 тысяч нарушений закона. В суды направлено свыше 10 тысяч исков. Возбуждено более 170 уголовных дел. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти две с половиной тысячи человек.