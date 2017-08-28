Прокуратура Приангарья отметила юбилей спартакиадой

Двухдневной спартакиадой отметили 80-летие со дня образования прокуратуры Приангарья. В честь этого события более 100 служителей Фемиды собрались на базе МЧС в поселке Никола, чтобы сразиться в разных видах спорта.

Один из самых зрелищных этапов соревнований — скоростные заплывы на 50 метров. Абсолютным лидером в водной гонке среди женщин стала иркутянка Светлана Ермаченко. На дистанции 50 метров вольным стилем она опередила соперниц из Хакасии и Забайкальского края.

Светлана Ермаченко, заместитель прокурора Ленинского района г. Иркутска: «Я очень рада участвовать в таких соревнованиях, для меня это большая честь представлять Иркутскую область на таких соревнованиях, к нам впервые приехало столько много представителей из прокуратур Сибирского федерального округа, 11 команд, дружественная атмосфера, участники радуются за победу друг друга.»

В повседневной жизни эти люди служат Фемиде, осуществляя надзор за соблюдением законов. Сегодня они соревнуются между собой в волейболе, теннисе, легкой атлетике и других видах спорта. Таким образом работники Прокуратуры Приангарья отмечают 80-летие со дня создания структуры. Как и полагается, на праздник позвали коллег из других регионов. Сюда в поселок Никола Иркутского района приехали представители ведомства из Кемеровской и Новосибирской областей, Республик Бурятия, Хакасия и других субъектов Сибирского федерального округа.

Игорь Мельников, прокурор Иркутской области:

«Поскольку эффективно и хорошо работать, не поддерживая здоровый дух невозможно, поэтому полагаем, что спартакиада — это как раз то, чем можно отметить юбилей нашей прокуратуры.»



По итогам двух дней спартакиады, первое место в плавании взяла команда Иркутской области. Лидерами в настольном теннисе стали гости из Омска. А в волейболе победу одержала сборная команда субъектов сибирского федерального округа. Теперь спортивные состязания с участием коллег из разных уголков Сибири в прокуратуре Приангарья планируют сделать традиционными.

Анастасия Москвитина, Александр Барановский