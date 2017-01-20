Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам

Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращение от английской аббревиатуры — под таким названием он известен в мире. Соревнования соберут более четырехсот бойцов со всей области. Как настраиваются на победу иркутяне – расскажет Анастасия Цыганкова.

Пятнадцатилетний Илья Кузин в спарринге с 28-летним соперником выглядит вполне убедительно. Поначалу ему даже удается взять верх, но потом опыт берет свое. В секцию смешанных боевых единоборств Илью 5 лет назад привел папа. Как оказалось – этот спорт именно то, что нужно.

Илья Кузин, воспитанник секции смешанных боевых единоборств

Я ходил на каратэ, но мне не понравилось. Там учат разным катам, там по-настоящему не рассказывают о том, как бить, держать удар. А здесь все и борьба и рукопашный бой. Это единственный вид спорта, я так считаю, который может научить меня защищать себя и своих близких.

Этот вид боевого искусства пришел в Россию с Запада. Он считается одним из самых жестоких силовых видов спорта, и в тоже время одним из самых зрелищных. Турниры всероссийского уровня собирают полные залы.

Вячеслав Кудряшов, президент федерации по смешанным боевым единоборствам

Самый популярный вид единоборств в мире. Президентом является Фёдор Емельяненко. Мужчины и юноши стараются именно этим видом заниматься. Ведь здесь есть большие перспективы в промоушене.

В Приангарье смешанные боевые единоборства как вид спорта активно развиваются последние три года. Сейчас Илья Кузин, а с ним еще 200 иркутских бойцов, готовятся к первому открытому региональному первенству и чемпионату. Соревнования пройдут 22 января в спорткомплексе «Байкал Арена». Это будет отборочный этап перед чемпионатом Сибирского федерального округа. За выход в финал будут бороться 400 лучших спортсменов области. Выступят также бойцы из Красноярска, Читы и Улан-Удэ – вне общего зачета, в качестве гостей соревнований.