Проекты освоения золоторудных месторождений обсуждались на заседании инвестиционного совета при Правительстве Приангарья

Проекты освоения золоторудных месторождений «Верхний Угахан» и «Красный» будут участвовать в конкурсном отборе министерства экономического развития России по поддержке инвестпроектов на территории Байкальского региона. Разработку будет вести группа компаний «Высочайший». С вводом в эксплуатацию новых горно-обогатительных комбинатов возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Об этом шла речь на заседании инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области. Его провел губернатор Приангарья Сергей Левченко. Он отметил: главные задачи органа — улучшение инвестиционного климата и обеспечение экономического роста в регионе.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

— Мы хотели бы, чтобы заседания инвестиционного совета были площадкой для решения этих вопросов, формировали условия для работы инвесторов на территории региона, решения проблем, возникающих в ходе реализации проектов, а также эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса в инвестиционной сфере

Члены совета рассмотрели еще два проекта. Один из них предусматривает создание в Слюдянском районе современного предприятия по производству бутилированной, экологически чистой воды, забираемой из глубины озера Байкал. Проект ориентирован на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в Китай. Объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Второй — проект создания производства современных дорожных материалов на основе сырья, которое добывается в Иркутской области.