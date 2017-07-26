Продобзор: фрукты нового урожая

Вот так начинается каждый день Михмана — все фрукты аккуратно раскладываются на прилавок. Это не только радует глаз покупателя, но и обеспечивает фруктам долгий срок хранения. Такие продукты не обрабатываются консервантами, поэтому важно убрать из лотка старый товар. Особенно это актуально в жару. Сейчас у иркутян в ходу фрукты свежего урожая, например, яблоки из Ташкента.

Михман, продавец.

Хорошо сейчас берут арбузы, дыню, сезон начался. Качественные все, сладкие. Ташкентские товары сейчас очень ходовые, их очень хорошо берут люди. Почему именно ташкентские? Качественные очень, вкусные. Похожие на ташкентские китайские товары есть, но они водянистые. Ну, как в основных местах продаются.

На прилавке расположились и нектарины из Ташкента — трех разных сортов. Например вот эти, краснобокие, продаются за 135 рублей за килограмм. А вот здесь желтые фрукты помельче, но подороже — они стоят 145 рублей. В этом же павильоне можно купить яблоки, вишни, виноград, и даже особые экзотические фрукты.

Людмила, постоянный покупатель.

Здесь больше выбор, здесь качественные фрукты, можно взять то, что ты хочешь. — А что вы покупаете, какие именно фрукты? — Яблоки, экзотику, манго, ананасы, огурцы. помидоры, все, что хочешь! Все свежие, качественные.

По словам Михмана, самые вкусные фрукты на его полках — это египетские апельсины. Они продаются за 110 рублей. Ну а самый любимый иркутянами товар — арбузы — стоит всего 19 рублей за килограмм.