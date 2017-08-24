Продобзор. Фрукты на Центральном рынке Иркутска

Наталья Таюрская — постоянный покупатель на Центральном рынке. Приходит сюда раз в неделю. Сегодня для семьи выбирает яблоки, груши и мандарины. Для неё главное во фруктах — аромат.

Наталья Таюрская, жительница Иркутска:

На внешний вид и на запах. Яблоки, если они не пахнут, без запаха, значит это не очень такие яблоки, которые стоит покупать. Я сама прочитала об этом недавно, не знала до этого.

Фрукты на Центральном рынке Иркутска сейчас в основном привозные. Это Узбекистан и Китай. Последние, не выдерживают конкуренции южных городов. Там сейчас собирают урожай. Поэтому фрукты свежие. Виноград, в зависимости от сорта, от 100 до 130 рублей. Самый дорогой сорт — «дамские пальчики» 150 рублей за кило. Груши из Узбекистана 100 рублей за килограмм, это на 30 рублей дороже китайских. Но и вкуснее.

Наталья Шаклеина, продавец фруктов

Самый пик сейчас абрикосы, персики, виноград, нектарин, яблочки свежие. Краснодар, Молдова. Цены у нас нормальные, недорогие. С прошлым годом по сравнению даже дешевле, чем когда-то было.

Продавцы также рекомендуют налегать на бананы. Их цена в это время года самая низкая — в среднем 50 рублей за килограмм, но можно найти и дешевле. В три раза дороже обойдутся абрикосы и персики свежего урожая. Примерно столько же — 130 рублей — придется отдать за килограмм апельсинов. Но для этих фруктов пока не сезон, поэтому и на прилавках — редко встречаются. Продавцы рекомендуют подождать до конца сентября и наслаждаться свежими цитрусовыми по более доступной цене.

Евгения Власюк, Александр Барановский