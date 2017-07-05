Продобзор сладкое

Жаркое лето отбило у Иркутян охоту к булочкам. Сегодня популярнее всего оказался среди покупателей хлеб, причем не самый традиционный. Сегодня в нашей традиционной рубрике продобзор мы расскажем о выпечке. Какие хлебобулочные изделия выбирают покупатели центрального рынка, знает Галина Соболева.

Ольга ХОЛКИНА,ПРОДАВЕЦ:



«Покупателей однозначно стало меньше, потому что сейчас лето, то есть люди в отпусках, люди уехали за город, во-первых. Во-вторых жарко, поэтому булочки берут дачники, когда едут на дачу, они набирают себе булочек.»

Самым популярным продуктом традиционно остается хлеб — и не только привычный высший сорт. Проверенные производители и качественное сырье — залог вкусного продукта. В этом смысле доверяют иркутяне местному хлебозаводу. Цена на хлеб варьируется от 15 рублей за маленькую булку черного до 30 за хлеб с отрубями или ржаной мукой.

ГАЛИНА, ПОКУПАТЕЛЬ:

«Ну, чтобы свежая она была, конечно, но сильно выпечкой я не увлекаюсь, обычно хлеб берем, хлебозавода нашего»

А настоящие любители сладкого выбирают пирожные и слойки: здесь их можно купить по цене от 30 до 40 рублей в зависимости от начинки. С мясом и рыбой — дороже. Эклеры с белковым кремом стоят чуть менее 50 рублей. Но есть и сладости из другой ценовой категории — за свою любимую булочку покупатель Ольга отдает всего 8 рублей.

Ольга НЕНАШЕВА, ПОКУПАТЕЛЬ:

«Булочки, мы булочки любим.

— а какая булочка ваша любимая?

— ну вот по восемь рублей с изюмом.»

А для самых голодных есть пирожки с разными начинками: за вкусности с картошкой или капустой придется отдать 31 рубль. А для больших компаний подойдут пироги из слоеного теста, которые стоят от 300 до 700 рублей. Идеальный вариант для дачного отдыха. В ближайшее время цены на них останутся на том же уровне.