Продобзор: сахар подорожал на рынках областного центра

Сахар подорожал на рынках областного центра. Продавцы связывают это с началом сезона заготовок -ягода поспела, иркутяне начали варить варенье. А вот на крупы цена неизменна уже на протяжении долгого времени.

Наталья делится секретами вкусной каши — гречневая крупа должна быть светлая, а что касается риса — лучше покупать длиннозерный, потому что он не разваривается. В ее семье каждое утро начинается с каши.

Наталья Хохолюк, житель г. Иркутска. Каши мы варим совершенно различные, предпочтений особых у нас нет. Молочная каша у нас практически каждое утро, в основном это овсяная каша, гречневую кашу мы едим и рисовую кашу. И как гарнир, и как отдельное блюдо утреннее.

За прошедшую неделю цены на крупы остались на том же уровне. Например, гречку можно купить за 45 рублей, ячневая крупа — самая дешевая и стоит 25 рублей, как и перловка. 35 рублей придется отдать за килограмм любимой манки.

Валентина Меджиджова, продавец.

А принципе ничего не подорожало, кроме сахара, цены такие же. Берут очень краснодарский рис, китайский рис, геркулес, ячневая крупа, перловка. Есть в пачках, есть в коробках, весовые, но весовые больше пользуются спросом.

Если вам хочется поесть макароны, но вы заботитесь о своей фигуре, то специально для вас на полках низкокалорийные изделия. За такую пачку придется отдать сорок рублей. Именно ее и выбрала студентка Галина — ей «спирали» подходят и по цене, и по предпочтениям. Сегодня ее ждет ужин из макарон с котлетами.

Галина Хуринганова, житель г. Иркутска.

Я выбрала макароны, потому что они и по цене подешевле, и низкокалорийные, и они очень вкусные. Для супа они не подходят, сказали.

Чтобы сварить суп с макаронами, лучше выбрать изделия из твердых сортов пшеницы — они не разварятся и порадуют своим вкусом. На рынке «Ручей» такие можно купить по цене от сорока двух рублей за пачку в 400 граммов.