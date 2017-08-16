Продобзор: особо ценные крупы

Кто рано встает, тот день с каши начнет. По такому принципу живет иркутянка Анна Григорова. На завтрак для семьи ежедневно готовит кашу из пшена, овсянки, манки или гречихи. Тарелка природных антиоксидантов утром особенно хороша для пищеварительной системы не только взрослых, но и малышей.

Анна Григорова, жительница г. Иркутска.

Главное — чтобы были свежие качественные продукты. Это самое главное для ребенка. Но а мама сама лучше знает, как сварить кашу — на молоке, на воде, добавить соли, поменьше сахару или побольше. Это уже на усмотрение мамы и относительно здоровья ребенка.

На бакалейных рядах «Ручья» гречка алтайская по 45 рублей за килограмм, фасованная дороже в два раза — она отборная и очищенная. Только в этом павильоне Марина Грачева продаёт в день до 5 килограммов крупы. «Символ русского своеобразия», как называл кашу из гречихи знаток русской кулинарии Похлебкин, в ходу у покупателей даже в кризис. Продавец работает около 15 лет и помнит, как в недалеком 2010-ом случился «гречневый ажиотаж»: дефицитную крупу закупали впрок и долго не могли найти на прилавках.

Марина Грачева, продавец торгового центра «Ручей».

В 2010 году гречки не стало в продаже. Мы думаем из-за того, что на Алтае были сильные ветра, поэтому погиб весь урожай. То есть гречки не было, а если она была, то она была очень дорогая, была 120 рублей цена. И потом она вообще исчезла. Ну, потом как-то все устаканилось, все нормально.

А вот с рисом ситуация всегда стабильная: ежегодно в мире съедается 700 миллионов тонн традиционной восточной каши. С прилавков иркутских рынков рис исчезает некрупными порциями — горожане берут товар в розницу, чтобы крупа не портилась при хранении. Везут зерно в основном с плантаций Краснодара и Китая. Ценовой диапазон обоих поставщиков в районе 60 рублей. Фасованный дороже на 20, 30 и даже 50 рублей — в зависимости от сорта. Самым полезным считается черный, но в чистом виде он почти не встречается. Продаётся в основном в смесях, что сказывается на стоимости — 125 рублей за 300-граммовую упаковку. Поэтому и продаётся не больше одной в неделю.