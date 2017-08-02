Продобзор: выбираем сыр

Мягкий, твердый или плавленный. Ассортимент сыров велик, цены разнятся. Наибольшим спросом сегодня пользуются Алтайские, так как они относительно недорогие — от 230 до 300 рублей за килограмм. Как правило, это сыр Голландский, Витязь, Горный, Российский.

Ольга Андреева, продавец рынка «Ушаковский».

Алтай у нас все равно пользуется спросом, но кто-то если любит чуть подороже, изысканный вкус, это Белоруссия, Казахстан.

Сыры с Запада пользуются не меньшим спросом, правда, цены уже другие. Закупочная стоимость сегодня не менее 500 рублей за кг — поэтому и на витрине выбор небольшой — по два-три вида на прилавок. Как алтернатива — продукт из Казахстана, Белоруссии, Воронежской области и Мордовии. Но несмотря на богатый выбор производителей, Алтай им перебить сложно. Иркутяне привыкли к соотношению цена/качество продуктов из этого края.

Людмила Джихия, продавец рынка «Ушаковский».

Есть завод «Киприно», где очень высокого качества сыры, и цена конечно немного кусается, в отличии от других заводов, таких как Олейнинский, Павловский. Очень хорошие сыры Мамантовского завода, у них есть Российский, есть Гауда, который тоже заменили на импортный. Очень прекрасные сыры. Но они чуть дороже, но качество у них действительно отвечает всем требованиям наших клиентов.

Популярные среди мягких сортов — Советский, Горный и Швейцарский. Средняя цена — от 400 рублей. Чуть дороже сыры твердых сортов — Советский и Монастырский. Но и они пользуются спросом.

Галина Иванова, жительница г. Иркутска.

Вот 500 рублей, я беру Монастырский, такой плотный, хороший, твердый я беру, мягкие не беру.

По словам продавцов рынка «Ушаковский», наиболее ходовыми сегодня являются также плавленные и сливочные сыры и так называемые сырные продукты. Их нередко покупают для приготовления роллов и чизкейков в домашних условиях. А вот Пармезан перестали спрашивать. Ему потребители нашли достойную и приемлемую по цене альтернативу — сыр Заленодольский по 440 рублей за кг.